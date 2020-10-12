Задержания на Марше гордости. Тихановская заявила о новом этапе насилия

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила о массовых избиениях и задержаниях на Марше гордости

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия над беларуским народом, реагируя на массовые задержания силовиками мирных жителей на Марше гордости на этих выходных. Об этом она сообщила у себя Telegram.

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"Сотни задержанных, массовые избиения, кровь – это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас – больше, и мы добьемся своего. Вы сами знаете, что делать", – отметила она.

Комментируя встречу политзаключенных с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, Тихановская уверена, что "режим понял, что с беларусами нужно разговаривать, поэтому Лукашенко поехал в СИЗО КГБ".

"Он считает, что так можно вести переговоры. Он уверен, что, сымитировав диалог, можно убить протест. Но беларусами нельзя манипулировать, с беларусами нельзя торговаться, беларусов невозможно расколоть", – добавила она.

10 октября Лукашенко четыре с половиной часа общался с политзаключенными в СИЗО КГБ Беларуси.

11 октября в Минске на Марше гордости были задержаны более 300 протестующих, ОМОН применял светошумовые гранаты и водометы.

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Арина Толина

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