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Протесты в Беларуси. В Минске заметили военную технику, силовики жестко разгоняют людей

11.10.2020, 16:00
Протесты в Беларуси. В Минске заметили военную технику, силовики жестко разгоняют людей - Фото
Акции протеста в Беларуси (Фото: Stringer/ ЕРА)

В Минске проходит акция протеста против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, правоохранители уже начали задерживать людей

11 октября в Минске началась протестная акция Марш гордости. В столице заметили военную технику, которая двигалась в центр города. Об этом сообщает TUT.by.

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Силовики задержали журналистов нескольких изданий. Их увезли в участок якобы для проверки документов. 

В центре Минска начались стычки между протестующими и ОМОНом. Людей жестко задерживали, сообщается о взрывах светошумовых гранат и перцовом газе.

"Таких жестких столкновений не было практически два месяца", – заявляют журналисты TUT.by. 

Были закрыты некоторые станции метро, также сообщается о проблемах в работе интернета. 

Владислав Сердюк
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