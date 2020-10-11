Протесты в Беларуси. В Минске заметили военную технику, силовики жестко разгоняют людей

В Минске проходит акция протеста против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, правоохранители уже начали задерживать людей

11 октября в Минске началась протестная акция Марш гордости. В столице заметили военную технику, которая двигалась в центр города. Об этом сообщает TUT.by.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Силовики задержали журналистов нескольких изданий. Их увезли в участок якобы для проверки документов.

В центре Минска начались стычки между протестующими и ОМОНом. Людей жестко задерживали, сообщается о взрывах светошумовых гранат и перцовом газе.

"Таких жестких столкновений не было практически два месяца", – заявляют журналисты TUT.by.

Были закрыты некоторые станции метро, также сообщается о проблемах в работе интернета.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.