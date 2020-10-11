Протесты в Беларуси. В Минске заметили военную технику, силовики жестко разгоняют людей
В Минске проходит акция протеста против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, правоохранители уже начали задерживать людей
11 октября в Минске началась протестная акция Марш гордости. В столице заметили военную технику, которая двигалась в центр города. Об этом сообщает TUT.by.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Силовики задержали журналистов нескольких изданий. Их увезли в участок якобы для проверки документов.
В центре Минска начались стычки между протестующими и ОМОНом. Людей жестко задерживали, сообщается о взрывах светошумовых гранат и перцовом газе.
"Таких жестких столкновений не было практически два месяца", – заявляют журналисты TUT.by.
Были закрыты некоторые станции метро, также сообщается о проблемах в работе интернета.
- В Беларуси уже почти два месяца продолжаются протесты, они вспыхнули после объявления победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который правит страной уже больше 26 лет. Силовики пытаются подавить протест, жестко разгоняют и задерживают демонстрантов.
- Его главная оппонентка Тихановская через несколько дней после начала протестов под давлением режима Лукашенко выехала в Вильнюс. Она объявила, что готова стать национальным лидером. Сейчас регулярно встречается с топ-лицами западных стран, призывает Лукашенко к передаче власти.
Комментарии