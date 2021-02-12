Захват Капитолия. Двукратный олимпийский чемпион Клит Келлер обвинен по семи пунктам
Двукратному олимпийскому чемпиону, четырехкратному чемпиону мира по плаванию Клиту Келлеру предъявлены новые обвинения в связи с захватом 6 января Капитолия США. Об этом сообщает BBC.
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На фотографиях беспорядков пловца опознали по его росту в 1,9 м и куртке сборной США.
Сначала Келлера обвинили по трем пунктам, но теперь большое жюри увеличило их до семи.
В первый раз 38-летнему чемпиону предъявили обвинения через неделю после массовых беспорядков: умышленное проникновение в закрытое здание, хулиганство в здании Капитолия и воспрепятствование соблюдению законов.
Во время предъявления ему обвинения Окружному суду США в Вашингтоне показали скриншоты видео и фотографий, опубликованных в социальных сетях, на которых Келлер стоял в ротонде Капитолия с группой сторонников Дональда Трампа.
Прокуратура потребовала, чтобы его дело, как и многих других обвиняемых, было рассмотрено большим жюри.
Большое жюри вернуло новое обвинительное заключение с семью пунктами обвинения, которые также включают гражданские беспорядки и препятствование официальному процессу. По новым обвинениям максимальный срок наказания составляет почти 30 лет.
Клит Келлер наиболее известен тем, что помог сборной США по плаванию выиграть золото в эстафете 2х400 вольным стилем на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов.
- Утверждение победы Джо Байдена на выборах президента, которое проходило 6 января в Конгрессе США, пытались сорвать сторонники действующего тогда президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.
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