Замглавы МИД РФ передал помощнице госсекретаря США предложения по безопасности в Европе

Помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид встретилась в Москве с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Они передали ей свои предложения по европейской безопасности, о которых говорили ранее, сообщает пресс-служба посольства США в РФ.

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"Донфрид обсудила озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России возле границ Украины и подтвердила приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Помощник госсекретаря подчеркнула, что прогресс в прекращении конфликта на востоке Украины возможен при выполнении минских соглашений, и что Соединенные Штаты готовы поддержать дипломатические усилия нормандского формата.

"Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков воспользовался возможностью, чтобы обсудить предложения Москвы по европейской безопасности, которые помощник госсекретаря США Донфрид передаст в Вашингтон, а также союзникам и партнерам", – сообщили в посольстве.

После визита в Москву Донфрид отправится в Брюссель, чтобы обсудить с союзниками и партнерами состоявшиеся в Москве встречи и дальнейшие шаги.

На сайте МИД РФ сообщается, что во время визита Донфрид "состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе".

После переговоров с президентом США Джо Байденом глава РФ Владимир Путин заявил, что Байден во время переговоров предложил создать структуру, которая будет заниматься вопросами европейской безопасности. Он сказал, что свои предложения Россия передаст американской стороне в ближайшее время.

11 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что помощница Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву, чтобы обсудить наращивание российских войск у украинских границ и подтвердить приверженность США суверенитету Украины.

13 декабря глава МИД Кулеба и Донфрид скоординировали позиции Украины и США перед ее визитом в Москву. Помощница госсекретаря США согласилась с принципом "никаких решений по Украине без Украины".

14 декабря Донфрид сказала, что заявления о том, будто США будут подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с Россией – чистая дезинформация, и к ней стоит относиться как к таковой.

Вадим Ребрина

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