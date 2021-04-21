Запад должен дать понять Путину, что он не может сам устанавливать красные линии – Огрызко

Запад должен дать понять Кремлю, что он не может своевольно устанавливать "красные линии" и угрожать за их нарушение, как об этом этом сегодня заявил президент страны-агрессора РФ Владимир Путин. Об этом сказал экс-глава МИД Владимир Огрызко в комментарии Интерфакс-Украина.

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Огрызко говорит, что это самый "настораживающий" момент в послании Путина Федеральному собранию РФ.

Угрозы Путина, обещания адекватного жесткого ответа не новы, это традиционная агрессивность Кремля, отмечает бывший министр.

"Есть единственный момент, который меня в этой части насторожил в определенной степени. Он сказал такую фразу, что, дескать, не надо заходить за те "красные линии", которые мы сами установим. В этой фразе я вижу претензию на право устанавливать "красные линии" там, где им вздумается. А здесь надо четко и ясно дать понять Кремлю, что он "получит по зубам", – сказал Огрызко.

На вопрос, почему, по его мнению, Путин не упомянул в своей речи об Украине и стягивании войск РФ к ее границам, Огрызко сказал, что Путин не вспомнил, в принципе, ни одной страны, кроме Беларуси.

"Наверное, это для него слишком мелко такие вещи вспоминать", – предполагает экс-министр.

Он говорит, что вспомнил о советских временах, когда слушал послание Путина.

"Вышел, по-моему, такой себе совково-компартийный римейк. Правда, это не было похоже на очередной съезд КПСС, где все вставали и аплодировали несколько минут, но стиль и все остальное было, собственно, таким", – сказал он.

Сегодня Путин выступил с посланием Федеральному собранию РФ. В его части, посвященной международной политике, он сказал: "Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном там, как давно уже ни о чем не жалели. Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту, а где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами".

После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что под "красными линиями" Путин имел в виду вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов.

В марте Кремль начал обострять ситуацию на Донбассе и стягивать войска к границам Украины. В поддержку Украины выступили ЕС, США, НАТО, они призвали Путина отвести войска и прекратить провокацию. США ввели новые санкции против РФ. Некоторые европейские страны выслали российских дипломатов.







Вадим Ребрина

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