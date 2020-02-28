Заразиться от посылки. В США изучают, сколько коронавирус живет на поверхностях

Коронавирус COVID-19 (иллюстрация — пресс-служба CDC)

Как долго коронавирус COVID-19 может выживать и быть опасным на различных поверхностях, изучает Центр контроля заболеваний США. Об этом Конгрессу США рассказал директор ведомства Роберт Редфилд, сообщает Reuters.

По словам Редфилда, на меди и стали коронавирус живет около двух часов. Однако, на таких поверхностях, как картон или пластик, его время жизни дольше, и исследователи пытаются установить, насколько.

Редфилд предположил, что именно инфицирование с поверхности, а не через воздух, могло быть причиной вспышки заболевания на круизном лайнере Diamond Princess.

В то же время, он отметил, что вряд ли передача вируса через поверхности скажется на грузовых перевозках.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

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