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Заразиться от посылки. В США изучают, сколько коронавирус живет на поверхностях

Заразиться от посылки. В США изучают, сколько коронавирус живет на поверхностях - Фото
Коронавирус COVID-19 (иллюстрация — пресс-служба CDC)
28.02.2020, 10:29

Срок жизни коронавируса COVID-19 на пластике и картоне больше двух часов, но это вряд ли повлияет на грузовые перевозки

Как долго коронавирус COVID-19 может выживать и быть опасным на различных поверхностях, изучает Центр контроля заболеваний США. Об этом Конгрессу США рассказал директор ведомства Роберт Редфилд, сообщает Reuters.

По словам Редфилда, на меди и стали коронавирус живет около двух часов. Однако, на таких поверхностях, как картон или пластик, его время жизни дольше, и исследователи пытаются установить, насколько.

Редфилд предположил, что именно инфицирование с поверхности, а не через воздух, могло быть причиной вспышки заболевания на круизном лайнере Diamond Princess.

В то же время, он отметил, что вряд ли передача вируса через поверхности скажется на грузовых перевозках.

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Денис Юдин
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