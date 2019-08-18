Застрелился бывший соратник беглого олигарха Плахотнюка: фото

Владимир Плахотнюк (фото - facebook.com.plahotniuc)

Бизнесмен Юрий Лункашу, человек из окружения олигарха, бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, застрелился вечером 17 августа. Об этом сообщает Noi.md.

Полиция Буюкан сообщает, что в 20:07 в дежурную часть поступило уведомление, что на трассе R-6 находится человек с огнестрельной раной в области головы.

Согласно показаниям лица, позвонившего по номеру 112, Лункашу выстрелил себе в голову и скончался на месте.

"На допросе в полиции гражданин Бабин Борис, который позвонил в Службу срочного вызова, сказал, что он работает водителем Юрия Лункашу, и примерно в 19:00, ему позвонил его начальник и вызвал к себе домой, так как захотел покататься, чтобы подышать свежим воздухом", - отмечается в сообщении.

Юрий Лункашу (фото - noi.md)

Водитель подъехал на служебной машине к дому Лункашу, где тот сел в машину, и направился к трассе маршруту R-6 (Яловены-Дурлешты). Позже Лункашу попросил водителя остановить машину в поле и написал записку следующего содержания: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором". Потом он вышел из машины и выстрелил себе в голову из пистолета Astra № 85034, калибра 6.35 и скончался на месте.

Фото: noi.md

В Госреестре оружия Лункашу фигурирует как владелец шести единиц огнестрельного оружия. Причина самоубийства пока неизвестна. По словам источников, которые захотели сохранить свою анонимность, Лункашу является близким другом Плахотнюка.

Лункашу был президентом Клуба деловых людей "Interdependența" и владел акциями SC "DENIR LUX" SRL, "PRIMPROF CONSTRUCT" SRL, "ACVILIN-GRUP" и "GB & CO" SRL – (строительные компании,импорт мебели, сигарет и виноделие).

"Имя Юрия Лункашу связано со сделкой на сумму более 154 млн леев, в результате которой кипрская компания приобрела здания в периметре улиц Тимиш и Бужорилор в Кишиневе (Белый дом), принадлежащие Плахотнюку", - отмечается в сообщении.

Лункашу был одним из приглашенных на вечеринки бывшего оргеевского примара Илана Шора, осужденного за участие в банкротстве Bаncа deEconomii. Олигарх Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти.