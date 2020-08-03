В США на учениях утонул бронетранспортер - в нем было 16 морпехов
В США во время учений погибли морские пехотинцы
У побережья Калифорнии 30 августа во время учений утонул бронетранспортер-амфибия. В результате - погиб морской пехотинец, двое пострадали, еще восемь военных считали пропавшими без вести. Спустя три дня поисков армия США объявила их погибшими, пишет Associated Press.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"С тяжелым сердцем я решил прекратить спасательно-поисковые работы", - заявил в воскресенье, 2 августа, руководитель поисковой операции Кристофер Бронзи.
По его словам, десятки вертолетов и кораблей обыскали более 1000 квадратных морских миль (2590 квадратных километров) моря.
Полковник также добавил, что теперь усилия будут направлены на поиски тел погибших и расследование обстоятельств, связанных с потоплением.
- 30 июля во время учений у острова Сан-Клементе вода попала в бронетранспортер-амфибию, в котором находились 16 военных - 15 морских пехотинцев и матрос. Восемь из них удалось вытащить из машины.
- Инцидент произошел во время отработки военных упражнений по десантированию групп реагирования Морской пехоты США.
Смотрите также: Sea Breeze-2020. В Черном море закончились учения
Комментарии