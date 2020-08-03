В США на учениях утонул бронетранспортер - в нем было 16 морпехов

В США во время учений погибли морские пехотинцы

У побережья Калифорнии 30 августа во время учений утонул бронетранспортер-амфибия. В результате - погиб морской пехотинец, двое пострадали, еще восемь военных считали пропавшими без вести. Спустя три дня поисков армия США объявила их погибшими, пишет Associated Press.

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"С тяжелым сердцем я решил прекратить спасательно-поисковые работы", - заявил в воскресенье, 2 августа, руководитель поисковой операции Кристофер Бронзи.

По его словам, десятки вертолетов и кораблей обыскали более 1000 квадратных морских миль (2590 квадратных километров) моря.

Полковник также добавил, что теперь усилия будут направлены на поиски тел погибших и расследование обстоятельств, связанных с потоплением.

30 июля во время учений у острова Сан-Клементе вода попала в бронетранспортер-амфибию, в котором находились 16 военных - 15 морских пехотинцев и матрос. Восемь из них удалось вытащить из машины.

Инцидент произошел во время отработки военных упражнений по десантированию групп реагирования Морской пехоты США.

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Наталия Софиенко

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