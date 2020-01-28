Завтра два спутника могут столкнуться на огромной скорости

Спутник (иллюстративное фото - depositphotos.com)

29 января, в 23:39:35 по Гринвичу выведенные из эксплуатации телескоп IRAS и спутник GGSE-4 могут столкнуться на орбите Земли. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на сервис LeoLabs, который отслеживают космический мусор.

Два космических корабля будут проходить на расстоянии около 15-30 метров друг от друга. Их относительная скорость - 14,7 км/c (~52 920 км/ч).

Согласно расчетам, вероятность того, что они столкнутся, составляет один к 100. Доктор Элис Горман из университета Флиндерса отмечает, что это очень близкое расстояние.

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"Космические корабли делают маневры уклонения, чтобы избежать столкновения, когда предметы находятся в пределах 60 километров от них. Так что это (расстояние в 15-30 м, - ред.) действительно очень близко для столкновения", - объяснила ученая.

По ее словам, если столкновение произойдет, то на орбите может образоваться большое количество мусора. Небольшой GGSE-4 весом в 4,5 кг может разлететься на мелкие части об IRAS, который весит больше тонны.

В то же время ученые заверяют, что столкновение не несет угрозы для людей на Земле. Если обломки сойдут с орбиты, то они сгорят в плотной атмосфере нашей планеты.

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