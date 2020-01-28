Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Завтра два спутника могут столкнуться на огромной скорости

Завтра два спутника могут столкнуться на огромной скорости - Фото
Спутник (иллюстративное фото - depositphotos.com)
28.01.2020, 10:25

Оба аппарата выведены из эксплуатации и не управляются с Земли

29 января, в 23:39:35 по Гринвичу выведенные из эксплуатации телескоп IRAS и спутник GGSE-4 могут столкнуться на орбите Земли. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на сервис LeoLabs, который отслеживают космический мусор.

Два космических корабля будут проходить на расстоянии около 15-30 метров друг от друга. Их относительная скорость - 14,7 км/c (~52 920 км/ч).

Согласно расчетам, вероятность того, что они столкнутся, составляет один к 100. Доктор Элис Горман из университета Флиндерса отмечает, что это очень близкое расстояние.  

Читайте также: К Земле приближается потенциально опасный астероид

"Космические корабли делают маневры уклонения, чтобы избежать столкновения, когда предметы находятся в пределах 60 километров от них. Так что это (расстояние в 15-30 м, - ред.) действительно очень близко для столкновения", - объяснила ученая.

По ее словам, если столкновение произойдет, то на орбите может образоваться большое количество мусора. Небольшой GGSE-4 весом в 4,5 кг может разлететься на мелкие части об IRAS, который весит больше тонны.

В то же время ученые заверяют, что столкновение не несет угрозы для людей на Земле. Если обломки сойдут с орбиты, то они сгорят в плотной атмосфере нашей планеты.

Читайте также: Исследователь NASA: Надо лететь на спутник Сатурна искать жизнь

 

 

Еще по теме
Напишите нам
спутник столкновение орбита космический мусор iras GGSE-4
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 