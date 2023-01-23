Зеленский хочет в феврале провести саммит по вопросам санкций

Президент Украины Владимир Зеленский хочет в феврале провести международный саммит по вопросам санкций с участием представителей США. Об этом сообщил Офис президента по итогам телефонного разговора руководителя ОП Андрея Ермака и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

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Ермак рассказал Салливану о текущей ситуации на фронте, задачах, которые сейчас стоят перед силами обороны Украины, и их потребностях в вооружении и технике для эффективного реагирования на действия российских войск.

"Отдельно Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили продолжение санкционного давления на государство-агрессора. Руководитель Офиса Главы государства рассказал о желании Украины провести саммит по санкциям в феврале", – говорится в сообщении.

Также разговор касался усиления защиты критической инфраструктуры и обеспечения энергетической безопасности Украины, реализации "формулы мира" Зеленского.

24 февраля в ООН может состояться также "саммит мира".

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Андрій Водяний

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