Звезду сериала "Хор" нашли мертвой на дне озера

В полиции полагают, что звезда сериала "Хор" Ная Ривера умерла в результате несчастного случая на озере. Точные причины гибели актрисы не установлены

Звезду сериала "Хор" (Glee), американскую актрису Наю Риверу, нашли мертвой, тело обнаружено в озере Пиру под Лос-Анджелесом. Об этом сообщает BBC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что 8 июля женщина пропала без вести во время лодочной прогулки с сыном по озеру. Для поиска 33-летней актрисы развернули масштабную спасательную операцию: применяли вертолеты, водолазов и служебных собак. Обнаружить изувеченное тело удалось с помощью подводных локаторов.

Читайте также: Внук Элвиса Пресли умер в возрасте 27 лет

"С учетом места, в котором было обнаружено тело, его состояния и физических характеристик, найденной одежды, а также принимая во внимание, что в этом районе не было сообщений о пропаже других людей, - мы уверены, что найденное тело принадлежит Нае Ривере", - сообщил шериф округа Вентура Билл Аюб.

Ее четырехлетний сын, найденный 8 июля в лодке на озере, рассказал, что его мама пропала под водой и больше не возвращалась.

В полиции говорят, что точных причин смерти не установлено. Правоохранители полагают, что это скорее был несчастный случай, а не суицид или чей-то злой умысел.

Шериф также отмечает, что на озере во второй половине дня возникают подводные течения, которые могли отнести лодку от актрисы и ее сына. Он не исключает, что Ривера могла спасти сына, но не сумела спастись сама.

СПРАВКА. Ная Ривера начала карьеру в раннем детстве, в четыре года уже снялась в ситкоме "Королевская семья". Также она играла в триллере-блокбастере "Дом". Помимо нее, ранее погибли еще два актера сериала "Хор": Кори Монтейт скончался от передозировки наркотиками, а Марк Саллинг покончил с собой, признав перед этим вину в хранении детской порнографии.

Вчера сообщалось, что от рака умерла 57-летняя а мериканская актриса Келли Престон, жена голливудского актера Джона Траволты.

Читайте также: Умер Эннио Морриконе

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.