Акции в море и на улицах. В Корнуолле прошли протесты во время саммита G7 – фото

12 июня в британском графстве Корнуолл, где проходить саммит лидеров G7, прошли несколько демонстраций на море и на улицах города Фалмут. Об этом сообщает BBC News.

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ВВС оценивает количество активистов в несколько сотен. В частности, на улицах Фалмута проходила демонстрация Extinction Rebellion – движения, которое выступает против климатических изменений, потери биоразнообразия и социально-экологического коллапса.

На пляже Джиллингвас в Фалмуте собрались активисты Surfers Against Sewage, которые выступают против загрязнения океанов, пишут в агентстве. Около 200 демонстрантов вышли в залив с транспарантами и поставили на якорь надувную акулу с надписью: "Ешьте людей, а не пластик".

Также за пляжем стоял фургон, в котором раздавали бесплатное мороженое, что символизировало необходимость вакцинации против коронавируса, пишут журналисты.

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Также активисты группы организаций Oxfam на близлежащем пляже Суонпул призвали страны G7 активизировать действия по сокращению выбросов и помочь уязвимым странам реагировать на изменение климата.

Кроме того, в городе прошла демонстрация в связи со сложной ситуацией в эфиопском регионе Тыграй, где обострилась нехватка продовольствия, из-за которой ООН неофициально говорит о голоде.

Наблюдатель и эксперт по экологическим протестам профессор Клэр Сондерс из Университета Эксетера, сказала, что большинство демонстраций были "дружественными и открытыми для всех" с "настоящей атмосферой сообщества и фестиваля".

Саммит G7 стартовал 11 июня в Великобритании и продлится до 13 июня.

Вчера лидеры договорились вместе противостоять усиливающемуся влиянию Китая, сообщал Reuters.

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Фото – ЕРА