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23.08.2020, 22:42

Живые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортаж

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Живые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортаж
Живые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортаж
Живые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортажЖивые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортаж

Поддержать протесты в Беларуси вышли на улицы люди из разных стран - Великобритании, Литвы, Чехии, Испании и Украины

Сегодня в поддержу беларусов выступили много тысяч людей со всего мира. Они образовывали живые цепи, приносили с собой цветы, флаги Беларуси и портреты с "кровавым" изображением Александра Лукашенко.

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В Литве в символическую "живую цепь" выстроились около 50 000 людей - она растянулась от центра Вильнюса до границы с Беларусью. "Мы хотим сказать, что вы не одни. Равнодушие убивает, поэтому мы здесь. Жыве Беларусь!" - обратились литовцы к беларусам, передает местный телеканал delfi.ru.

Против режима Лукашенко выступили также жители Барселоны в Испании, Лондона в Великобритании и Праги в Чехии. По их словам, они уверены, что результаты выборов в Беларуси были сфальсифицированы и возмущены насилием по отношению к мирным жителям со стороны властей.

Киевляне тоже решили не оставаться в стороне - жители столицы выстроились в "живую цепь" солидарности с беларусами и прошли от посольства РБ до Майдана Независимости.

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Теги: протесты, британия, беларусь, чехия, испания, литва, фото, живая цепь
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