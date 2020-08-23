Уже 300 000. Протестующие продолжают сходиться к центру Минска - фоторепортаж

Марш новой Беларуси в Минске набирает обороты. Людей становится все больше - они идут к площади Государственного флага, туда же едут несколько десятков автобусов, передает TUT.by. По ориентировочным подсчетам протестующих уже более 300 000 человек.

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В это же время возле Дворцы независимости силовики заблокировали дорогу - на месте были замечены бойцы ОМОНа со щитами, вооруженные гранатометами, помповыми ружьями и водометами. Демонстранты начали требовать опустить щиты, напоминая, что все силовики давали присягу служить народу Беларуси.

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