"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото

Сегодня из-за забастовок в столице Беларуси встал Минский тракторный завод. Люди вышли на улицы с плакатами "Мы не быдло и не овцы!", "Нас не 20 человек, а 17 000" и скандировали "Жыве Беларусь", передает Наша Ніва.

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С утра митингующие провели собрание и первая смена прекратила свою работу. По словам директора, выйдет ли на работу вторая смена, он пока не знает. В итоге из-за протестов большая часть цехов завода встала.

Протестующие выдвинули три требования:

- немедленно реформировать силовые структуры и уволить виновных в избиении мирных граждан,

- сменить власть в стране, а также освободить и полностью реабилитировать политзаключенных,

- расформировать ЦИК во главе с Лидией Ермошиной.

По информации работников завода, под репрессии власти Александра Лукашенко уже попали не менее 20 человек из их коллектива.

С вечера 9 августа в Беларуси после проведения выборов начались протесты, которые жестко подавлялись властями. Позже в стране начались забастовки.

13 августа забастовку объявил БелАЗ.

14 августа к забастовкам присоединились и другие крупные предприятия страны.

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