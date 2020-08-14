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14.08.2020, 17:46

"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото

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"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото
"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото
"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото"Мы не овцы и не быдло". В Беларуси бастует Минский тракторный завод - фото

Первая смена завода прекратила свою работу еще утром и митингующие вышли на улицы Минска с плакатами, они выдвигают три требования

Сегодня из-за забастовок в столице Беларуси встал Минский тракторный завод. Люди вышли на улицы с плакатами "Мы не быдло и не овцы!", "Нас не 20 человек, а 17 000" и скандировали "Жыве Беларусь", передает Наша Ніва.

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С утра митингующие провели собрание и первая смена прекратила свою работу. По словам директора, выйдет ли на работу вторая смена, он пока не знает. В итоге из-за протестов большая часть цехов завода встала.

Протестующие выдвинули три требования: 

- немедленно реформировать силовые структуры и уволить виновных в избиении мирных граждан,

- сменить власть в стране, а также освободить и полностью реабилитировать политзаключенных,

- расформировать ЦИК во главе с Лидией Ермошиной.

По информации работников завода, под репрессии власти Александра Лукашенко уже попали не менее 20 человек из их коллектива.

Читайте также: "Коллективы пытаются раскачать". Лукашенко ответил на забастовки на заводах

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Теги: протесты в Беларуси, протесты, беларусь, забастовка, выборы в беларуси, минский тракторный завод
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