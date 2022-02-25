"Отстань от Украины" – в городах Европы и мира прошли массовые акции против войны

Во Франции, Германии, Италии, Испании, Чехии, Польше, Израиле, Великобритании прошли акции поддержки Украины.

Многочисленные акции проводили или у стен российских посольств и консульств, или рядом с достопримечательностью, которую подсвечивали сине-желтым цветом.

Массовые акции против войны прошли и в России. Люди скандировали: "Нет войне!", "Отстань от Украины" и другие антивоенные лозунги.

Более 1770 участников акций в 58 городах были арестованы полицией, есть и пострадавшие, информирует ОВД-News.

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия нанесла ракетные удары по территории Украины и начала прямое полномасштабное вторжение. ВСУ дают отпор врагу.

Фото: EPA.