Погибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фото

В Баку состоялось шествие в память о солдатах и офицерах, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана, убитых мирных гражданах и пропавших без вести. 27 сентября здесь отмечают День памяти шехидов 44-дневной Второй карабахской войны.

Как сообщает haqqin.az, по центральным улицам столицы прошли более 3000 курсантов и военнослужащих Азербайджанской высшей военной школы имени Г.Алиева, Минобороны и воинских частей Бакинского гарнизона.

Возглавил колонну президент Ильхам Алиев с фотографией шехида Адиля Ибрагимли, рядом первая леди страны Мехрибан Алиева несла фотографию годовалой Нарын Халыговой, погибшей при обстреле города Гянджа.

Самые маcштабные с 1994-го бои с широким применением Азербайджаном дронов шли в Карабахе с 27 сентября по 10 ноября 2020-го.

В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения была вынуждена уступить Азербайджану часть контролируемой территории.