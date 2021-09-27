Погибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фото

В Баку состоялось шествие в память о солдатах и офицерах, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана, убитых мирных гражданах и пропавших без вести. 27 сентября здесь отмечают День памяти шехидов 44-дневной Второй карабахской войны.
Как сообщает haqqin.az, по центральным улицам столицы прошли более 3000 курсантов и военнослужащих Азербайджанской высшей военной школы имени Г.Алиева, Минобороны и воинских частей Бакинского гарнизона.
Возглавил колонну президент Ильхам Алиев с фотографией шехида Адиля Ибрагимли, рядом первая леди страны Мехрибан Алиева несла фотографию годовалой Нарын Халыговой, погибшей при обстреле города Гянджа.