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27.09.2021, 15:09

Погибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фото

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Погибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фото
Погибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фото
Погибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фотоПогибшие за Карабах. В Баку 3000 военных прошли с портретами жертв войны – фото

В Баку состоялось шествие в память о солдатах и офицерах, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана, убитых мирных гражданах и пропавших без вести. 27 сентября здесь отмечают День памяти шехидов 44-дневной Второй карабахской войны. 

Как сообщает haqqin.az, по центральным улицам столицы прошли более 3000 курсантов и военнослужащих Азербайджанской высшей военной школы имени Г.Алиева, Минобороны и воинских частей Бакинского гарнизона.

Возглавил колонну президент Ильхам Алиев с фотографией шехида Адиля Ибрагимли, рядом первая леди страны Мехрибан Алиева несла фотографию годовалой Нарын Халыговой, погибшей при обстреле города Гянджа.

  • Самые маcштабные с 1994-го бои с широким применением Азербайджаном дронов шли в Карабахе с 27 сентября по 10 ноября 2020-го.
  • В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения была вынуждена уступить Азербайджану часть контролируемой территории.
  • Азербайджан потерял в войне 2907 военных и мирных жителей.
  • Со стороны Армении потери составили около 3500 военнослужащих.
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Теги: Ильхам Алиев, почтили память, нагорный карабах, война в Нагорном Карабахе
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