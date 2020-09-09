"Редкое зрелище". У берегов Норвегии нашли потопленный крейсер нацистов – фото

У берегов Норвегии нашли обломки потопленного крейсера нацистской Германии Карлcруэ. Об этом сообщает норвежский энергетический оператор Statnett.

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Судно нашли недалеко от кабелей Statnett между Норвегией и Данией.

Археолог и исследователь Норвежского морского музея Фроде Квале говорит, что обломки Карлсруэ представляют собой редкое зрелище - обычно большие военные корабли с высоким центром тяжести разворачиваются, когда тонут.

"Но Карлсруэ твердо стоит на глубине 490 метров, а пушки угрожающе устремлены в море. С главной батареей из девяти пушек в трех тройных башнях, это был самый большой и самый грозный корабль в атакующей группе против Кристиансанна", – сказал он.

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Оле Петтер Хобберстад из компании Statnett рад, что у них появилась возможность исследовать загадочное затонувшее судно рядом с одним из подводных силовых кабелей Statnett.

"Найти такие особенные военные затонувшие корабли - это редкость и дополнительное развлечение для нас, занимающихся подводными исследованиями", – сказал он.

СПРАВКА. Карлсруэ имел длину 174 метра, был оснащен паровыми турбинами и девятью пушками. Крейсер возглавил немецкую атаку на Кристиансанн во время операции Weserübung 9 апреля 1940 года. При входе во фьорд недалеко от Оддерёи он попал под обстрел из крепости. Позже в него выпустила торпеду британская подлодка. Затем немцы сами потопили поврежденный корабль.

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