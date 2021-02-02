Сена вышла из берегов. Париж готовится к наводнению – фото

В Париже поднимается уровень воды в Сене, власти перекрыли некоторые участки у реки, сообщает Le Parisien. В городе объявлен желтый уровень тревоги из-за риска наводнения с переливами, передает Информационная служба о рисках затопления основных рек Франции (Vigicrues).

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Le Parisien отмечает, что городские власти уже закрыли несколько участков у берегов Сены: участок на правом берегу Анри IV-Тюильри, Лебединый остров и маршрут Жоржа-Помпиду между Бир-Хакеймом и Пон-де-Гарильяно. На кадрах из города видно, что вода стоит на некоторых дорожках, расположенных прямо у реки.

Метеорологическая информсистема ЕС выпустила предупреждения на сегодня и завтра о возможных нарушениях коммуникаций в Париже в связи с наводнением.

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Как сообщается, уровень Сены может достигнуть 4,45 метра во вторник вечером и 4,5 метра в среду. В 2018 году во время паводка Сена достигла высоты 5,84 метра, отмечает Le Parisien.

В Vigicrues сейчас называют повышение уровня воды в реке "обычным сезонным половодьем", а также отмечают: в ближайшие дни тенденция продолжится в большей или меньшей мере в зависимости от осадков. Сейчас прогноз погоды в Париже такой:

В Le Parisien пишут, что в случае дальнейшего поднятия уровня воды городские власти могут закрыть другие участки набережных, заставив пешеходов и велосипедистов подняться выше от реки.

В начале января мощный снегопад, вызванный штормом Филомена, накрыл Мадрид. Тысячи испанских водителей оказались в ловушке на заблокированных дорогах, а аэропорт Мадрида был закрыт. Местные власти оценили ущерб в 1,4 млрд евро.

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Фото – ЕРА