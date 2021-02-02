"Ситуация опасная". На США обрушился сильный снежный шторм – фоторепортаж из Нью-Йорка

На Северо-Восток США обрушился сильный снежный шторм, в Нью-Йорке и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает BBC News.

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Как отмечается, непогода пришла в понедельник. К полудню в некоторых частях Нью-Джерси и Пенсильвании выпало 48 см снега, а в Нью-Йорке – 43 см. На фото из Нью-Йорка видно, что некоторые люди катаются на ледянках по заснеженным лестницам города.

Более 1600 рейсов были отменены в крупных аэропортах региона. Из-за непогоды также было нарушено распространение вакцины против коронавируса. В Нью-Йорке ее отложили до вторника, поскольку власти сказали, что пожилым людям "небезопасно" выходить на улицу в метель.

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио издал указы об ограничении несущественных поездок с понедельника и о закрытии госшкол со вторника, пишут в агентстве. А губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение в городе Нью-Йорк и 44 других округах.

"Это опасная ситуация. Ситуация, угрожающая жизни. Ожидайте закрытий. Ухудшение будет происходить очень быстро", – сказал Куомо. При этом на кадрах из Нью-Йорка видно, что кто-то катался на ледянках по заснеженным лестницам города, а кто-то – вышел на пробежку.

Губернатор Нью-Джерси Филип Мерфи приостановил автобусное и железнодорожное сообщение в штате, пишет агентство. Его экстренный приказ позволяет властям перекрывать дороги и эвакуировать людей из домов.

Национальная метеослужба США сообщила, что шторм переместится в Новую Англию, прежде чем стихнет во вторник. Также прогнозируются порывы ветра со скоростью до 80 км/ч в течение нескольких дней, что может вызвать "ослепляющие метели".

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