"Уникальная находка". В Греции нашли окаменевшее дерево возрастом 20 млн лет – фото

Греческие ученые заявили, что нашли окаменевшее редкое дерево, ветви и корни которого остались нетронутыми спустя 20 млн лет. Об этом сообщает Reuters.

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Дерево было найдено во время дорожных работ возле древнего леса, окаменевшего миллионы лет назад на средиземноморском острове Лесбос, передает агентство.

СПРАВКА. Окаменелый лес Лесбоса площадью 15 000 гектаров находится под защитой ЮНЕСКО. 20 млн лет назад в результате извержения вулкана лава затопила субтропическую лесную экосистему острова.

Окаменелое дерево длиной около 19 метров было похоронено под толстым слоем вулканического пепла после падения, отмечает Reuters. На том же месте было обнаружено большое количество листьев фруктовых деревьев.

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"Впервые с момента начала раскопок в 1995 году дерево было найдено в таком хорошем состоянии вместе с ветвями и корням. Это уникальная находка", – сказал профессор Никос Зурос из Музея естественной истории Окаменелого леса Лесбоса.

По его словам, хорошее состояние дерева позволит изучить окаменевшую древесину и определить, какое это было растение.

Зурос добавил, что во время раскопок были обнаружены различные леса, которым от 17 до 20 млн лет. Ученый считает, что исследования позволят восстановить древнюю экосистему острова.

27 января сообщалось, что неподалеку от аэропорта Афин археологи нашли две древнегреческие статуи.

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Фото – Lesvos Petrified Forest