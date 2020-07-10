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10.07.2020, 11:02

В Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортаж

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В Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортаж
В Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортаж
В Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортажВ Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортаж

В Греции вспыхнули протесты из-за нового закона о демонстрациях

Вчера в столице Греции около 10 000 человек вышли на акцию протеста против нового закона о демонстрациях. В результате протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Об этом сообщает DW.

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Протесты начались мирно. Часть протестующих держала в руках баннеры с надписью "Руки прочь от демонстраций". Затем митинг перерос в беспорядки. Некоторые участники акции начали забрасывать полицию различными предметами, правоохранители ответили слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

Euronews со ссылкой на полицию сообщает, что для допроса были задержаны 15 человек, а арестованы девять. 

В соответствии с новым законом для проведения демонстрации нужно будет подать заявку, а организаторы должны будут обеспечить мирный характер мероприятия, иначе их смогут привлечь к ответственности. Также теперь прокуратура может запретить запланированную акцию, если "увидит в ней угрозу уличных беспорядков".

  • 7 июля в Белграде тысячи протестующих штурмовали здание парламента после того, как президент страны Александр Вучич объявил об ужесточении коронавирусного карантина. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Некоторым участникам акции удалось прорваться в парламент, однако их силой оттеснили полицейские. 
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Теги: полиция, беспорядки, протесты, Греция, афины
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