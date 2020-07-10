В Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортаж

Вчера в столице Греции около 10 000 человек вышли на акцию протеста против нового закона о демонстрациях. В результате протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Об этом сообщает DW.

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Протесты начались мирно. Часть протестующих держала в руках баннеры с надписью "Руки прочь от демонстраций". Затем митинг перерос в беспорядки. Некоторые участники акции начали забрасывать полицию различными предметами, правоохранители ответили слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

Euronews со ссылкой на полицию сообщает, что для допроса были задержаны 15 человек, а арестованы девять.

В соответствии с новым законом для проведения демонстрации нужно будет подать заявку, а организаторы должны будут обеспечить мирный характер мероприятия, иначе их смогут привлечь к ответственности. Также теперь прокуратура может запретить запланированную акцию, если "увидит в ней угрозу уличных беспорядков".