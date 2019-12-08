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08.12.2019, 21:59

В Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фото

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В Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фото
В Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фото
В Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фотоВ Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фото

Это первая протестная акция с августа этого года, согласованная с властями

Сотни тысяч протестующих вышли на улицы Гонконга сегодня, 8 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Это первая согласованная с властями акция, начиная с августа. По данным организаторов, в ней приняли участие до 800 000 человек. По данным полиции - 183 000.

  • Протестное движение в Гонконге началось в апреле из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая. Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине.1 октября полицейские впервые за время столкновений использовали боевое оружие23 октября законопроект об экстрадиции был официально отозван, но протесты все еще продолжаются. 25 ноября в Гонконге прошли местные выборы, после которых более 80% мест в районных советах заняли представители демократических сил.

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Теги: протест, гонконг
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