В Гонконге прошла крупнейшая после выборов акция протеста: фото

Сотни тысяч протестующих вышли на улицы Гонконга сегодня, 8 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Это первая согласованная с властями акция, начиная с августа. По данным организаторов, в ней приняли участие до 800 000 человек. По данным полиции - 183 000.

Протестное движение в Гонконге началось в апреле из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая. Власти приостановили закон об экстрадиции , однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине. 1 октября полицейские впервые за время столкновений использовали боевое оружие . 23 октября законопроект об экстрадиции был официально отозван , но протесты все еще продолжаются. 25 ноября в Гонконге прошли местные выборы , после которых более 80% мест в районных советах заняли представители демократических сил.

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