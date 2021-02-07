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07.02.2021, 14:35

В Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортаж

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В Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортаж
В Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортаж
В Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортажВ Мьянме продолжаются протесты против военной хунты: фоторепортаж

В Мьянме нарастают митинги против военных, насильственно захвативших власть в стране. Новое военное правительство объявило в стране чрезвычайное положение, но люди все равно выходят с протестами на улицы. Знаковым символом демонстраций стал жест из трех пальцев, демонстрирующий неповиновение власти.

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По словам протестующих он не уйдут с улиц, пока не добьются возвращения в страну демократии. К этому времени полицейские пока задержали только шестерых участников акций.

В столице Мьянмы, Янгоне, к митингующим присоединился активист Мин Ко Наин – он руководил восстаниями в стране в 1988 году. Он призвал людей активизироваться в своих действиях.

  • 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: теперь страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аунг Хлайну. Президент, госсоветник и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов". 
  • На следующий день Военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции.
  • Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет.

Читайте также: Военный переворот в Мьянме. "Отец" нации не пережил демократию и арестовал ее "мать"

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Теги: протесты, фото, госпереворот, Мьянма, хунта
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