Зеленский побывал на авиабазе Нацгвардии Калифорнии: фото

Во время рабочего визита в США президент Владимир Зеленский побывал на авиабазе "Моффет-Филд" в Калифорнии. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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В знак уважения к гостям военный оркестр исполнил государственные гимны Украины и США.

Зеленский встретился с заместителем губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующим Нацгвардии штата Дэвидом Болдуином. Главу государства ознакомили с деятельностью Нацгвардии Калифорнии, с которой активно сотрудничают Нацгвардия и Вооруженные Силы Украины.

Президент осмотрел образцы вооружения и техники калифорнийских нацгвардейцев. Также ему продемонстрировали выполнение тренировочных упражнений по спасению пострадавших на вертолете с элементами десантирования.

Зеленский поблагодарил командование Нацгвардии Калифорнии за теплый прием. Он отметил ее тесное сотрудничество с Нацгвардией Украины и ВСУ и выразил надежду на углубление взаимодействия между ними.

31 августа 2021 года Зеленский прилетел в Вашингтон, провел много встреч, в том числе в Пентагоне и Министерстве энергетики США: результаты первого дня визита.

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