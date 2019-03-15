Экипаж долетел до станции в космосе: видео стыковки и объятий

Сегодня, 15 марта в 03:02 по киевскому времени, на Международную космическую станцию успешно добрались после вчерашнего вечернего старта с Байконура трое новых членов экипажа.

На то, чтобы добраться с Земли до МКС, которая вращается вокруг планеты на высоте около 400 км, им понадобилось около шести часов. Программа полета предполагала четырехвитковую схему сближения корабля со станцией.

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Союз МС-12 закрепился на стыковочном узле малого исследовательского модуля "Рассвет", а в 05:10 перешел на борт МКС:

Корабль доставил также 127 кг различных грузов.

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На период совместной экспедиции запланировано более 60 экспериментов.

14 марта 2019 года в 21:14 по Киеву стартовала ракета Союз-ФГ с кораблем Союз МС-12, на борту которого были астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох, а также космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин. Спустя несколько часов они успешно добрались до МКС.

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