Астронавт собирает пожитки на космической станции: видео

Подходит к концу первая часть нынешней экспедиции на Международной космической станции: трое членов экипажа 24 июня отстыкуются от МКС на российском корабле "Союз МС-11" и вернутся на Землю. В их числе - сотрудник Канадского космического агентства Давид Сен-Жак, который записал ролик о сборах.

"Что ж, в какой-то момент всему приходит конец, так что мне приходится собираться. Конечно, я с нетерпением жду возвращения домой, встречи с друзьями и семьей, но, знаете, это немного эмоционально - улетать со станции", - рассказал он.

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Сейчас на МКС находятся шестеро: Сен-Жак, американцы Энн Макклейн, Ник Хейг и Кристина Хэммок-Кох от NASA, а также двое россиян - Олег Кононенко и Алексей Овчинин (оба Роскосмос). Это экспедиция МКС-59.

Сен-Жак находится в космосе с 3 декабря 2018 года. Вместе с ним на Землю вернутся Макклейн и Кононенко.

В ближайшие пять лет американцы надеются доставить астронавтов на южный полюс Луны, чтобы затем закрепиться там и построить базу. Это программа "Артемида". Затем последует новый этап покорения космоса: полет на Марс. Пока NASA думает о других планетах, Европа создает свою орбитальную лабораторию Space Rider (видео). 12 июня 2019 года SpaceX запустили самый дорогостоящий груз в своей истории: на $1 млрд.

Видео: Canadian Space Agency / NASA