Барселона бушует: протесты, столкновения, забастовка - видео

В Барселону продолжают прибывать манифестанты, участвующие во всеобщей забастовке на территории Каталонии. Об этом сообщает Радио Свобода.

Движение автотранспорта и поездов нарушено, отменено много авиарейсов.

Как сообщает издание El Periodico, которое ведет прямую трансляцию с улиц Барселоны, полицейским пришлось силой защищать портовые территории и здания от демонстрантов, которые пытались заблокировать круизный терминал.

Премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердил право граждан на протест, но предупредил, что виновные в актах насилия будут наказаны.

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