Битва Гражданской войны США: видео масштабной реконструкции

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В реконструкции принимают участие люди из Европы и Соединенных Штатов

На военной базе в Германии ежегодно собираются люди со всей Европы и из США, чтобы воспроизвести одну из битв времен Гражданской войны в Соединенных Штатах (1861—1865), сообщает Радио Свобода.

В реконструкции принимают участие конница, артиллерия, солдаты и гражданские.

Отмечается, что все продумано с тщательным вниманием к деталям, "вплоть до последней пуговицы".

5 июня в британском Портсмуте прошли торжества в память о крупнейшей наземной операции в военной истории - высадке союзников во Второй мировой войне в Нормандии.

В них приняли участие королева Елизавета II, премьер Британии Тереза Мэй, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель, а также лидеры других государств и правительств.

Президента страны-оккупанта Владимира Путина там нет - его не пригласили.

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Теги: реконструкция, гражданская война сша
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