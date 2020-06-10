Бокс возвращается. В США провели "закрытое" шоу с участием чемпиона мира – видео

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Пандемия коронавируса остановила почти все спортивные мероприятия. После трех месяцев стагнации понемногу возвращается профессиональный бокс.

В США впервые с начала пандемии коронавируса провели шоу профессионального бокса, которое также стало первым значимым событием в этом виде спорта во всем мире. Мероприятие в Лас-Вегасе без зрителей на трибунах - только с трансляцией по ТВ и на стриминг-платформе - устроила компания Top Rank, пишет Vringe.

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В главном бою местный чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон (14-0, 8 KO) легко победил безвестного Феликса Карабайо (13-2-2, 9 КО). Последний побывал в нокдауне в 1-м раунде, а затем и в 6-м после хуков по корпусу. Нокаут.

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Американский проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон (4-0, 4 KO) в яркой драке одержал досрочную победу над Джонни Лэнгстоном (8-3, 3 КО) в 3-м раунде.

Итальянский проспект того же дивизиона Гуидо Вианелло (7-0, 7 KO) побил возрастного и весьма конкурентного Дона Хэйнсворта (16-4-1, 14 КО): попал коротким правым контрхуком в висок - ТКО 1.

Топ-проспект полулегкого веса, двукратный олимпийский чемпион Робейси Рамирес (3-1, 3 KO) из Кубы за несколько секунд остановил Йеури Андухара (5-4, 3 КО): отправил в нокдаун, а затем и в нокаут левым хуком. КО 1.

  • Бои в топ-промоушене из мира смешанных единоборств UFC во время пандемии стартовали месяцев ранее.
  • И в UFC, и в шоу Top Rank успели "выловить" инфицированных бойцов и членов команд до того, как они заразили кого-нибудь еще в "безопасной" зоне.  

Видео: Top Rank on ESPN

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Теги: спорт, бокс, возвращение, коронавирус, шакур стивенсон
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