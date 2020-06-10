Известный украинский боксер Александр Гвоздик завершил карьеру - СМИ

Александр Гвоздик (фото - Top Rank)

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет. Об этом сообщает ESPN.

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Менеджер спортсмена Эгис Климас рассказал изданию, что Гвоздик будет заниматься бизнесом: "Он умный парень. Поэтому он понял, что заниматься одновременно и спортом, и бизнесом не получится".

По словам Климаса, решение Гвоздика не связано с поражением в поединке россиянину Артуру Бетербиеву. Менеджер подчеркнул, что спортсмен может передумать, если ему предложат реванш с россиянином.

Tribuna.com сообщает, что боксер лично подтвердил им информацию об уходе, воздержавшись от дальнейших комментариев.

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