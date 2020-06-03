Топ-10 величайших бойцов в истории смешанных единоборств по версии CBS

Американский телеканал CBS составил список величайших бойцов в истории смешанных единоборств (ММА). Список опубликован в Instagram телеканала.
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Первое место досталось чемпиону UFC в полутяжелом весе из США Джону Джонсу. За ним идет боец из Бразилии Андерсон Силва. Третье место отошло бойцу в полусреднем весе из Канады Жоржу Сен-Пьеру.
Также в топ-10 попали: Федор Емельяненко, Деметриус Джонсон, Хабиб Нурмагомедов, Жозе Алду, Даниэль Кормье, Конор Макгрегор, Мэтт Хьюз.
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