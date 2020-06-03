Топ-10 величайших бойцов в истории смешанных единоборств по версии CBS

Джон Джонс (Фото - скриншот из видео - Gibson Media)

Американский телеканал CBS составил список величайших бойцов в истории смешанных единоборств (ММА). Список опубликован в Instagram телеканала.

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Первое место досталось чемпиону UFC в полутяжелом весе из США Джону Джонсу. За ним идет боец из Бразилии Андерсон Силва. Третье место отошло бойцу в полусреднем весе из Канады Жоржу Сен-Пьеру.

Также в топ-10 попали: Федор Емельяненко, Деметриус Джонсон, Хабиб Нурмагомедов, Жозе Алду, Даниэль Кормье, Конор Макгрегор, Мэтт Хьюз.

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В феврале 2020 года боксер Тайсон Фьюри досрочно победил чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Уайлдера.

7 мая сообщалось, что боксеры-легенды Майк Тайсон и Эвандер Холифилд возвращаются на ринг.

10 мая в рамках турнира UFC 249 в легком весе состоялся яркий поединок бойцов смешанного стиля между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

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