В Литве пресс-конференцию президента Гитанаса Науседы и премьер-министра Испании Педро Санчеса пришлось прервать из-за российского самолета, нарушившего воздушное пространство страны. Брифинг проходил на авиабазе НАТО в Шяуляе, откуда экстренно подняли истребители для перехвата самолета РФ, передает Еlmundo.

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Тревога прозвучала, когда выступал Науседа. В ангар забежал пилот и сел в испанский истребитель Eurofighter Typhoon для перехвата российского самолета, который без предупреждения пролетел над Балтийским морем.

Изначально планировалось, что два истребителя проведут учебный маневр во время визита Науседы и Санчеса в Шяуляй. Однако в результате истребители подняли в воздух из-за реальной угрозы со стороны РФ.

Пока что неизвестно, откуда взлетела российская авиация, и был ли это один самолет или несколько.

Комментируя инцидент, Санчес заявил, что это является "реальным подтверждением" важности испанского присутствия в Балтийском регионе.

Науседа на своей странице в Twitter сообщил, что "стал свидетелем солидарности союзников в действии".

29 марта 2021-го в НАТО сообщили о "необычном пике активности" ВВС РФ: истребители 10 раз перехватывали россиян.

20 апреля силы НАТО перебросили истребители с баз в Эстонии, Литве и Польше для отслеживания и перехвата российских истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков над Балтийским морем.

11 июня 2021-го в Дании российские самолеты дважды за день нарушили воздушное пространство страны. После этого МИД вызвал посла РФ.

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Оксана Житнюк

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