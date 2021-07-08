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Брифинг лидеров Литвы и Испании экстренно прервали из-за российского самолета – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 14:49
Науседа (Скриншот из YouTube)
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В Литве пресс-конференцию президента Гитанаса Науседы и премьер-министра Испании Педро Санчеса пришлось прервать из-за российского самолета, нарушившего воздушное пространство страны. Брифинг проходил на авиабазе НАТО в Шяуляе, откуда экстренно подняли истребители для перехвата самолета РФ, передает Еlmundo.

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Тревога прозвучала, когда выступал Науседа. В ангар забежал пилот и сел в испанский истребитель Eurofighter Typhoon для перехвата российского самолета, который без предупреждения пролетел над Балтийским морем.

Изначально планировалось, что два истребителя проведут учебный маневр во время визита Науседы и Санчеса в Шяуляй. Однако в результате истребители подняли в воздух из-за реальной угрозы со стороны РФ.

Пока что неизвестно, откуда взлетела российская авиация, и был ли это один самолет или несколько.

Комментируя инцидент, Санчес заявил, что это является "реальным подтверждением" важности испанского присутствия в Балтийском регионе.

Науседа на своей странице в Twitter сообщил, что "стал свидетелем солидарности союзников в действии".

Читайте также: Россия подняла военные самолеты над Черным морем во время учений Sea Breeze

Оксана Житнюк
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нато истребитель российский самолет педро санчес Гитанас Науседа
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