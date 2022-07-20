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Британцы "препарируют" Ласточку и Мерлина, российские дроны с иностранными деталями: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 12:21
Фото: Conflict Armament Research
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На фронте был сбит силами обороны Украины или утерян оккупантами российский беспилотник самолетного типа "Ласточка-М": сейчас его комплектующие и программное обеспечение исследует группа Conflict Armament Research. Это первый зафиксированный случай попадания такого дрона в руки ВСУ на войне против Украины.

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Специалисты пишут, что разведывательный БПЛА впервые был замечен в конце сентября 2021 года на учениях "Запад". Тогда военное командование страны-оккупанта рапортовало об испытании такого комплекса с боеприпасами.

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Помимо "Ласточки", к ним в руки попали обломки другого разведдрона "Мерлин-ВР", о котором впервые сообщалось также в конце сентября 2021-го, а подробно о нем писали Defence Express.

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Эксперты CAR разобрали узлы беспилотников и изучили их компоненты: большинство из которых, как оказалось, произведены не в России.

СПРАВКА. Conflict Armament Research – основанная в 2011 году британская неправительственная организация, отслеживающая поставки оружия, боеприпасов, военной техники и комплектующих в зоны боевых действий, в том числе цепочки, как это попадает в руки террористов. Не использует OSINT (например, фото из соцсетей). Сотрудничает с правительствами стран и ЕС.

"Теперь мы исследуем цепочки поставок, чтобы определить, как Россия смогла их приобрести", – написали в СAR и пообещали подробности в ближайшее время.

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Евгений Пилипенко
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армия России война технологии дрон БПЛА беспилотник Conflict Armament Research Ласточка Мерлин
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