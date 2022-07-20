На фронте был сбит силами обороны Украины или утерян оккупантами российский беспилотник самолетного типа "Ласточка-М": сейчас его комплектующие и программное обеспечение исследует группа Conflict Armament Research. Это первый зафиксированный случай попадания такого дрона в руки ВСУ на войне против Украины.
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Специалисты пишут, что разведывательный БПЛА впервые был замечен в конце сентября 2021 года на учениях "Запад". Тогда военное командование страны-оккупанта рапортовало об испытании такого комплекса с боеприпасами.
Помимо "Ласточки", к ним в руки попали обломки другого разведдрона "Мерлин-ВР", о котором впервые сообщалось также в конце сентября 2021-го, а подробно о нем писали Defence Express.
Эксперты CAR разобрали узлы беспилотников и изучили их компоненты: большинство из которых, как оказалось, произведены не в России.
"Теперь мы исследуем цепочки поставок, чтобы определить, как Россия смогла их приобрести", – написали в СAR и пообещали подробности в ближайшее время.
- 11 июля советник президента США по нацбезопасности Салливан заявил, что Иран якобы "в ускоренном порядке готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".
- 13 июля Иран заявил, что после 24 февраля не продавал РФ дроны для войны против Украины, а по итогу встречи в Тегеране с российским диктатором Владимиром Путиным Аятолла Хаменеи поддержал войну России против Украины.
- 18 июля в турецкой Baykar Makina заявили, что никогда не дадут России Bayraktar.
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