На фронте был сбит силами обороны Украины или утерян оккупантами российский беспилотник самолетного типа "Ласточка-М": сейчас его комплектующие и программное обеспечение исследует группа Conflict Armament Research. Это первый зафиксированный случай попадания такого дрона в руки ВСУ на войне против Украины.

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Специалисты пишут, что разведывательный БПЛА впервые был замечен в конце сентября 2021 года на учениях "Запад". Тогда военное командование страны-оккупанта рапортовало об испытании такого комплекса с боеприпасами.

Помимо "Ласточки", к ним в руки попали обломки другого разведдрона "Мерлин-ВР", о котором впервые сообщалось также в конце сентября 2021-го, а подробно о нем писали Defence Express.

Эксперты CAR разобрали узлы беспилотников и изучили их компоненты: большинство из которых, как оказалось, произведены не в России.

СПРАВКА. Conflict Armament Research – основанная в 2011 году британская неправительственная организация, отслеживающая поставки оружия, боеприпасов, военной техники и комплектующих в зоны боевых действий, в том числе цепочки, как это попадает в руки террористов. Не использует OSINT (например, фото из соцсетей). Сотрудничает с правительствами стран и ЕС.

"Теперь мы исследуем цепочки поставок, чтобы определить, как Россия смогла их приобрести", – написали в СAR и пообещали подробности в ближайшее время.

11 июля советник президента США по нацбезопасности Салливан заявил, что Иран якобы "в ускоренном порядке готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".

13 июля Иран заявил, что после 24 февраля не продавал РФ дроны для войны против Украины, а по итогу встречи в Тегеране с российским диктатором Владимиром Путиным Аятолла Хаменеи поддержал войну России против Украины.

18 июля в турецкой Baykar Makina заявили, что никогда не дадут России Bayraktar.

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Евгений Пилипенко

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