"Энергия восьми Солнц". Ученые обнаружили крупнейшее слияние двух черных дыр — видео

Ученые обнаружили следы крупнейшего слияния двух черных дыр массой 66 и 85 солнц, которое произошло около 7 млрд лет назад, но случилось так далеко, что сигнал дошел до Земли только сейчас. Событию дали название GW190521, сообщает ВВС.

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При этом, одна из черных дыр в этой паре была в полтора раза массивнее тех дыр, которые обычно наблюдаются при таких столкновениях. Это столкновение впервые подтвердило гипотезу, что более "тяжелая" черная дыра в такой паре может быть результатом предыдущего слияния черных дыр.

По мнению ученых, мощность ударной волны от слияния была равна энергии восьми Солнц, высвободившейся в одно мгновение, а в результате столкновения образовался объект массой 142 Солнца.

Сейчас науке больше известны намного меньшие или намного большие черные дыры — массой меньше 100 или больше сотен тысяч Солнц. А вот зафиксировать "промежуточные" объекты сложнее всего, говорят физики.

В мае 2019 года датчики двух крупнейших детекторов гравитационных волн уже сообщали об этом столкновении, но тогда сигнал длился лишь одну десятую секунды. Компьютерные алгоритмы вычислили, что это было эхо последнего момента слияния двух черных дыр на расстоянии 150 миллиардов триллионов километров от Земли.

Сам сигнал "шел" через Вселенную около семи миллиардов лет, утверждает профессор Обсерватории Лазурного берега Нельсон Кристенсен. Таким образом, столкновение случилось примерно в середине "возраста" Вселеннной, которой, как считается, составляет около 14 млрд лет. "И это впечатляет", — отметил Кристенсен.

В апреле 2019 года ученые впервые в истории засняли черную дыру. А в ноябре того же года была обнаружен черная дыра, существование которой "невозможно".

В мае 2020 года ученые сделали открытие, что рядом с нами в космосе "спит" черная дыра — ее не видно.

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