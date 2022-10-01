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Firefly Aerospace успешно запустила ракету Alpha: видео видео

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01.10.2022, 13:33
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1 октября американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace успешно провела второй тестовый пуск ракеты Alpha. Хроника запуска отражена в Twitter компании.

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Ракета Alpha Flight 2 стартовала с базы Космических войск США Ванденберг, штат Калифорния, в 10:01 по киевскому времени.

Ракета успешно вывела полезную нагрузку на орбиту.

Полет транслировался в прямом эфире.

СПРАВКА. В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанную инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в Остине и Днепре. Основное производство узлов сосредоточено в штате Техас, но частично оборудование/софт разрабатывается и в Украине. Большое интервью LIGA.net с Поляковым можно почитать здесь. 16 февраля 2022 года Поляков заявил, что вышел из космического проекта Firefly Aerospace из-за давления властей США.

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  • 3 сентября 2021 года дебютный старт на орбиту космической ракеты Alpha компании Firefly, который состоялся в 04:49 с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии, закончился неудачей. Вскоре после достижения носителем точки maхQ на траектории, еще до разделения ступеней, он взорвался.

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Наталія Медведєва
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Ванденберг космос alpha Firefly Space Systems
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