Макс Поляков вышел из космического проекта Firefly

Украинский предприниматель Макс Поляков заявил, что вышел из космического проекта Firefly. Об этом он написал в Facebook.

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"Я отдаю за 1 доллар все свои 58% акций Firefly моему соучредителю и партнеру Тому. Уважаемый CFIUS, Air Force и 23 агентства США, которые предали меня и осуждают меня во всех своих действиях в течение последних 15 месяцев. Надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит всех вас, ребята. Макс любит Украину и да, у меня украинский паспорт и я основатель Firefly!!! Прощай, моя "птичка", и в конце концов я горжусь тем, что сделал для души и наследия моей Земли!!!" – написал Поляков.

Около года назад Firefly успешно испытала первую ступень Alpha, а в августе 2021-го провела успешный статический "прожиг" ракеты.

К маю 2021 года Firefly привлекла $200 млн инвестиций с оценкой $1 млрд, а в июне получила патент США на технологию двигателей.

В конце 2021 года Bloomberg сообщил, что правительство США требует от Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc. Правительство ссылается на соображения национальной безопасности.

Вадим Ребрина

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