3 сентября в 04:00 утра по киевскому времени частная компания Firefly Aerospace предпримет попытку первого орбитального запуска космической ракеты Alpha. Старт – с площадки SLC-2W базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии.

Окно запуска – четырехчасовое. Вероятность, что помешает погода, близка к нулевой.

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Первая миссия называется DREAM или FLTA001. Firefly скооперировались с известным популяризатором космических запусков Тимом Доддом по прозвищу Everyday Astronaut: он будет закадровым комментатором трансляции.

Alpha – относительно крупная ракета в легком классе носителей: высота 29 м, диаметр ступеней 1,8 м и обтекателя 2 м. Двухступенчатая одноразовая с грузоподъемностью 1000 кг на низкую околоземную орбиту (200 км) с наклонением 28,5°, и до 630 кг – на солнечно-синхронную (500 км). Основная конструкция – из композита, армированного углеродным волокном. Топливная пара: керосин RP-1 и жидкий кислород, газ-вытеснитель – гелий. Масса заправленной ракеты – около 54 тонн. Подробно обо всех характеристиках ракеты.

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Ценник запуска – $15 млн.

На первой ступени – 4 двигателя Reaver 1 с отводным циклом и регенеративным охлаждением. Их суммарная взлетная тяга – 736,1 кН. "Файрфлай" пионеры: до "Альфы" ракеты с двигателями такого типа на орбиту не летали. Запуск этого двигателя более сложный; из-за того, что газы подаются из главной камеры сгорания в турбонасосы, турбина должна выдерживать экстремальные температуры. Каждый двигатель имеет карданный привод для управления вектором тяги. Дросселирование – до 20%.

Зеленоватый цвет в первые мгновения зажигания – из-за пирофорной смеси TEA/TEB (триэтилалюминий/триэтилборан), которая используется как воспламенитель в ракетных двигателях с жидким кислородом. При контакте с ним смесь загорается, поджигая RP-1.

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Вторая ступень оснащена одним двигателем Lightning 1 также с отводным циклом и тягой до 75,6 кН. Его можно запускать дважды.

По плану, носитель уйдет в северо-западном направлении под углом 138°. На 76-й секунде полета ракета достигнет точки maxQ, где аэродинамический стресс на конструкцию максимальный на всей траектории. Разделение ступеней запланировано на 170-й секунде, сброс створок носового обтекателя – на 193-й. Остальные этапы полета можно посмотреть здесь.

После завершения миссии развернется "тормозной" экран Spinnaker-3 площадью 18 м2, предназначенный для сокращения времени схода отработавшей второй ступени с орбиты.

Предполагается, что украинская компания Space Electric Thruster Systems (SETS) предоставила свою двигательную установку SPS-25 для дебюта Alpha.

На борту – несколько микроспутников и других полезных нагрузок, часть которых имеет чисто символическое предназначение: личные вещи, книги, детские рисунки и прочее. Все запускают на круговую орбиту высотой ~300 км с наклонением 138°.

На орбиту выведут шесть покетсатов: они еще меньше кубсатов – минимальный размер всего 5×5×5 см, максимальный вес – 250 г. Аппараты заряжены в дозатор PicoBus-1 от афинской НКО Libre Space Foundation, который вмещает до восьми покетсатов.

"Либре" запускает два своих покетсата – Qubik-1 и Qubik-2. "Проживут" эти радиолюбительские аппараты до трех недель. Остальные полезные нагрузки в дозаторе – FossaSat-1b и FossaSat-2 от Fossa System и GENESIS-L и GENESIS-N от AMSAT-EA:

Также под обтекателем – 3U-кубсат BSS-1 от компании-разработчика двигательных установок Benchmark Space Systems на шине 3U-FastBus от NearSpace Launch. На кубсате будет их наименьший двигатель — Starling с тягой 0,01–1 Н.

Еще в космос, возможно, везут аппараты Hiapo, TIS Serenity, CRESST DREAM COMET и NPS-CENETIX-Orbital 1.

СПРАВКА. В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанную инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в Остине и Днепре. Основное производство узлов сосредоточено в штате Техас, но частично оборудование/софт разрабатывается и в Украине. Также разрабатывают ракету Beta – до 4 т на НОО, и до 3 т на ССО, и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis. Большое интервью . В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанную инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в Остине и Днепре. Основное производство узлов сосредоточено в штате Техас, но частично оборудование/софт разрабатывается и в Украине. Также разрабатывают ракету Beta – до 4 т на НОО, и до 3 т на ССО, и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis. Большое интервью LIGA.net с Поляковым можно почитать здесь

Около года назад Firefly успешно испытала первую ступень Alpha, а в августе 2021-го провела успешный статический "прожиг" ракеты.

К маю 2021 года Firefly привлекла $200 млн инвестиций с оценкой $1 млрд.

В июне компания получила патент США на уникальную технологию космических двигателей.

SpaceX вместе с Firefly доставят приборы NASA на Луну в 2023 году.

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Евгений Пилипенко

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