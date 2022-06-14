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Германия показала "Пантеру". Создатели назвали KF51 "новым танком для новой эры": видео видео

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14.06.2022, 15:49
Немецкий танк KF51 Panther (скриншот)
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На международной оружейной выставке Eurosatory 2022 в Париже немецкий концерн Rheinmetall официально представил 59-тонный новый основной боевой танк KF51 Panther с базовым экипажем в три бойца, назвав его "революционным продуктом для полей сражений будущего".

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Основная особенность машины – 130-миллиметровая гладкоствольная пушка с полностью автоматизированной системой заряжания. Ранее на немецких танках такого типа ставили пушку калибра не более 120 мм. Автомат заряжания вмещает 20 снарядов. Rheinmetall утверждает, что по сравнению с современными 120-мм системами трехтонный Rheinmetall Future Gun System обеспечивает более чем на 50% большую эффективность при "значительно большей дальности поражения".

Танк имеет спаренный с пушкой пулемет калибра 12,7 мм. Еще на него можно установить вспомогательное дистанционно управляемое вооружение, что "обеспечит гибкость при защите от беспилотников". Такое вооружение на выставочном прототипе было модулем Natter в варианте 7,62 мм.

Кроме того, башню можно оснастить системой для пуска барражирующего ударного беспилотника-камикадзе HERO 120 от Rheinmetall UVision.

Башней и вооружением можно управлять и с места оператора в шасси. В будущем также планируются варианты KF51 с необитаемыми башнями или полностью дистанционно управляемыми машинами.

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Танк будет оснащаться не только пассивной бронезащитой, но и реактивной (интегрированной в корпус динамической), а также активной – для защиты от бронебойных снарядов. Цифровая архитектура NGVA позволяет, утверждают создатели, интегрировать дополнительные датчики для обнаружения вражеских запусков.

"Разработанный для работы в напряженной электромагнитной среде, KF51 полностью защищен от киберугроз", – уверяют в концерне.

Командир и наводчик могут наблюдать и поражать цели независимо друг от друга, как днем, так и ночью. На дисплее экипаж имеет обзор на 360° вокруг машины.

Запаса хода на одной заправке должно хватать на 500 км.

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Евгений Пилипенко
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Германия вооружение ОПК танк Rheinmetall KF51 Panther
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