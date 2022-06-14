На международной оружейной выставке Eurosatory 2022 в Париже немецкий концерн Rheinmetall официально представил 59-тонный новый основной боевой танк KF51 Panther с базовым экипажем в три бойца, назвав его "революционным продуктом для полей сражений будущего".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Основная особенность машины – 130-миллиметровая гладкоствольная пушка с полностью автоматизированной системой заряжания. Ранее на немецких танках такого типа ставили пушку калибра не более 120 мм. Автомат заряжания вмещает 20 снарядов. Rheinmetall утверждает, что по сравнению с современными 120-мм системами трехтонный Rheinmetall Future Gun System обеспечивает более чем на 50% большую эффективность при "значительно большей дальности поражения".

Танк имеет спаренный с пушкой пулемет калибра 12,7 мм. Еще на него можно установить вспомогательное дистанционно управляемое вооружение, что "обеспечит гибкость при защите от беспилотников". Такое вооружение на выставочном прототипе было модулем Natter в варианте 7,62 мм.

Кроме того, башню можно оснастить системой для пуска барражирующего ударного беспилотника-камикадзе HERO 120 от Rheinmetall UVision.

Башней и вооружением можно управлять и с места оператора в шасси. В будущем также планируются варианты KF51 с необитаемыми башнями или полностью дистанционно управляемыми машинами.

Читайте также: Германия изменит конституцию, чтобы пустить на армию 100 млрд евро

Танк будет оснащаться не только пассивной бронезащитой, но и реактивной (интегрированной в корпус динамической), а также активной – для защиты от бронебойных снарядов. Цифровая архитектура NGVA позволяет, утверждают создатели, интегрировать дополнительные датчики для обнаружения вражеских запусков.

"Разработанный для работы в напряженной электромагнитной среде, KF51 полностью защищен от киберугроз", – уверяют в концерне.

Командир и наводчик могут наблюдать и поражать цели независимо друг от друга, как днем, так и ночью. На дисплее экипаж имеет обзор на 360° вокруг машины.

Запаса хода на одной заправке должно хватать на 500 км.

Читайте также: Германия выступила против идеи Испании передать Украине 40 танков Leopard 2A4 – Spiegel

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.