Инцидент на параде у Путина. Военнослужащий атаковал машину спецслужб РФ – видео

Пропагандистское агентство ТАСС показало на видео, как российский военнослужащий, который должен был идти на параде в Москве, напал на микроавтобус Федеральной службы охраны РФ.

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Речь идет об инциденте 24 июня, когда незадолго до выхода "коробок" военных на Красную площадь в российских соцсетях сообщили о нападении некоего военнослужащего на сотрудников спецслужб РФ. На кадрах видно, как военный подходит к автомобилю ФСО, переворачивает винтовку Мосина и прикладом разбивает стекло. Спустя несколько секунд его сбивают с ног и скручивают силовики в черной форме.

ТАСС пишет, что некий "источник" у силовиков РФ назвал причину: солдат якобы обиделся на его исключение из основного состава участников исторической части шествия и "у него случился нервный срыв". Об истинных причинах такого поведения мужчины ничего не известно.

Военный парад по случаю 9 мая в России из-за пандемии перенесли и провели 24 июня.

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