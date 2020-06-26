Инцидент на параде у Путина. Военнослужащий атаковал машину спецслужб РФ – видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Солдата отправили к психиатрам", - заявили в государственном информационном агентстве РФ ТАСС

Пропагандистское агентство ТАСС показало на видео, как российский военнослужащий, который должен был идти на параде в Москве, напал на микроавтобус Федеральной службы охраны РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Речь идет об инциденте 24 июня, когда незадолго до выхода "коробок" военных на Красную площадь в российских соцсетях сообщили о нападении некоего военнослужащего на сотрудников спецслужб РФ. На кадрах видно, как военный подходит к автомобилю ФСО, переворачивает винтовку Мосина и прикладом разбивает стекло. Спустя несколько секунд его сбивают с ног и скручивают силовики в черной форме.

ТАСС пишет, что некий "источник" у силовиков РФ назвал причину: солдат якобы обиделся на его исключение из основного состава участников исторической части шествия и "у него случился нервный срыв". Об истинных причинах такого поведения мужчины ничего не известно.

Военный парад по случаю 9 мая в России из-за пандемии перенесли и провели 24 июня.

Читайте также: Лидеры стран не поехали на парад к Путину. Самая оригинальная отговорка у Хорватии

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: ФСО, Москва, фсб, нападение, день победы, военный парад
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Инцидент на параде у Путина. Военнослужащий атаковал машину спецслужб РФ – видео
Инцидент на параде у Путина. Военнослужащий атаковал машину спецслужб РФ – видео
Ракета Нептун взрывает баржу-мишень: теперь кадры с близкого расстояния – видео
Ракета Нептун взрывает баржу-мишень: теперь кадры с близкого расстояния – видео
Дело Стерненко. Суд рассматривает апелляцию на домашний арест - трансляция
Дело Стерненко. Суд рассматривает апелляцию на домашний арест - трансляция
Мнение Скандал с IKEA и украинским буком: почему так случилось и кто виноват
Энергоатом начал продавать электроэнергию прямым потребителям
ТЭК Энергоатом начал продавать электроэнергию прямым потребителям
Цены на нефть вернулись к росту
ТЭК Цены на нефть вернулись к росту
Популярное
фото/видео
Инцидент на параде у Путина. Военнослужащий атаковал машину спецслужб РФ – видео
Инцидент на параде у Путина. Военнослужащий атаковал машину спецслужб РФ – видео
Ракета Нептун взрывает баржу-мишень: теперь кадры с близкого расстояния – видео
Ракета Нептун взрывает баржу-мишень: теперь кадры с близкого расстояния – видео 11:30
Дело Стерненко. Суд рассматривает апелляцию на домашний арест - трансляция
Дело Стерненко. Суд рассматривает апелляцию на домашний арест - трансляция 11:12
Апелляция Стерненко. На территории суда – десятки силовиков: видео
Апелляция Стерненко. На территории суда – десятки силовиков: видео 11:02
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 