Из Сахары в сторону США движется гигантское облако песка и пыли – фото, видео

Сформировавшееся над Сахарой гигантское облако песка и пыли движется в сторону США и уже достигло Карибского бассейна. Об этом сообщает The Washington Post.

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Облако – результат ежегодного явления под названием Сахарский воздушный слой (SAL). Однако в этом году поток из песка и пыли является необычайно интенсивным и устанавливает рекорды, утверждают ученые.

Облако разделено на несколько частей, соединенных более тонкими пучками. Первая часть длиной почти в 6500 км уже достигла Пуэрто-Рико, Антигуа и Эспаньола, сделав небо мутно-белым. В аэропортах Сент-Круа на Виргинских островах США и Сан-Хуан из-за низкого расположения облака видимость упала до 3,5 и 8 км соответственно.

8 am: Preliminary measurements from #SaharanDust in #PuertoRico are between 350-380 ug/m3 (PM10) and AQI estimated 173-237: VERY UNHEALTHY. According to Dr. Olga Mayol, @UPR_Oficial this is a historic event in PR, unseen in 50-60 years. Image from #Villalba Osvaldo Burgos. pic.twitter.com/oVAyOOViCa — Ada Monzón (@adamonzon) June 22, 2020

"У нас есть много моделей, которые показывают, что самая высокая концентрация пыли – на высоте 1,5 км. Это довольно низко," - объясняет Габриэль Лохеро, метеоролог из Национальной службы погоды в Сан-Хуане.

Согласно компьютерному моделированию, к середине недели облако может достичь Мексиканского залива и побережья Техаса, к концу недели - районы от Восточного Техаса до Луизианы, Арканзаса и, возможно, Миссисипи. На выходных поток может оказаться над районом от Теннесси до Флориды.

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Yes - Sahara dust could reach DC area by Saturday or Sunday, according to NASA model (via @weatherbell). If it happens, would like intensify sunsets.



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Ученые также не исключают, что часть облака может быть захвачена холодным фронтом, после чего поток переместится через Юго-Восток США в Среднюю Атлантику, вплоть до Вашингтона.

СПРАВКА. Сахарский воздушный слой (SAL) – чрезвычайно жаркий, сухой и иногда запыленный поток воздуха, который формируется над Сахарой и перемещается в западном направлении. Специалисты по прогнозированию ураганов внимательно следят за подобными потоками песка и пыли, потому что такие воздушные массы могут препятствовать формированию зарождающихся штормов и задушить существующие штормы, лишая их влаги.

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Видео - Disaster Compilations/YouTube; фото - NASA