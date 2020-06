Из Сахары в сторону США движется гигантское облако песка и пыли – фото, видео

Сформировавшееся над Сахарой гигантское облако песка и пыли движется в сторону США и уже достигло Карибского бассейна. Об этом сообщает The Washington Post.

Облако – результат ежегодного явления под названием Сахарский воздушный слой (SAL). Однако в этом году поток из песка и пыли является необычайно интенсивным и устанавливает рекорды, утверждают ученые.

Облако разделено на несколько частей, соединенных более тонкими пучками. Первая часть длиной почти в 6500 км уже достигла Пуэрто-Рико, Антигуа и Эспаньола, сделав небо мутно-белым. В аэропортах Сент-Круа на Виргинских островах США и Сан-Хуан из-за низкого расположения облака видимость упала до 3,5 и 8 км соответственно.

8 am: Preliminary measurements from #SaharanDust in #PuertoRico are between 350-380 ug/m3 (PM10) and AQI estimated 173-237: VERY UNHEALTHY. According to Dr. Olga Mayol, @UPR_Oficial this is a historic event in PR, unseen in 50-60 years. Image from #Villalba Osvaldo Burgos. pic.twitter.com/oVAyOOViCa