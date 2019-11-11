Из-за циклона в Бангладеш 2 млн человек были эвакуированы: видео

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По меньшей мере десять человек погибли под обломками домов

2,16 млн человек были эвакуированы в Бангладеш и как минимум 10 человек погибли из-за мощного циклона Бюльбюль, сообщает CNN.

Циклон обрушился на Бангладеш поздно вечером 9 ноября и спровоцировал сильное наводнение там и в соседней Индии. Основная часть людей погибла под обломками, около 30 000 домов были повреждены, большинство из них - бамбуковые хижины. Пока точно неизвестно, сколько местных жителей остаются в эвакуации, однако с ночи воскресенья люди начали покидать государственные приюты. Власти по-прежнему подсчитывают количество пропавших без вести.

Метеорологические службы Индии классифицировали Бюльбюль как сильный циклонический шторм с максимальной устойчивой скоростью ветра 120 километров в час.

Бюльбюль - не первый сильный шторм, обрушившийся на регион в этом году. В мае семь человек погибли в результате циклона Фани - самого сильного тропического циклона, который за 20 лет обрушился на Индию.

  • Мощный тропический циклон Фани обрушился 3 мая на прибрежные районы восточной Индии: он принес с собой проливные дожди и порывы ветра до 200 км/ч.

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Теги: циклон, бюльбюль, бангладеш, Индия
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