Саманта Хартсоу обнаружила в своей квартире на Манхэттене выход в другую квартиру, который ранее был замаскирован. Об этом пишет NBC.
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В видео, опубликованных Хартсоу в социальной сети TikTok, она рассказала, что пыталась найти источник сквозняка в доме – оказалось, что воздух шел из-за под зеркала в ванной.
Сняв зеркало она заявила, что нашла большую дыру квадратной формы в стене, ведущую в другую темную комнату.
По словам девушки, она не знала о существовании потайной квартиры, однако уже связалась с отделом технического обслуживания дома, чтобы замуровать дыру за зеркалом.
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