Саманта Хартсоу обнаружила в своей квартире на Манхэттене выход в другую квартиру, который ранее был замаскирован. Об этом пишет NBC.

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В видео, опубликованных Хартсоу в социальной сети TikTok, она рассказала, что пыталась найти источник сквозняка в доме – оказалось, что воздух шел из-за под зеркала в ванной.

Сняв зеркало она заявила, что нашла большую дыру квадратной формы в стене, ведущую в другую темную комнату.

По словам девушки, она не знала о существовании потайной квартиры, однако уже связалась с отделом технического обслуживания дома, чтобы замуровать дыру за зеркалом.

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Станислав Стороженко

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