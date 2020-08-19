Как ловили падающий из космоса обтекатель ракеты: романтическое видео от Маска

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Поскольку стоимость обтекателя — около шести миллионов долларов США, компания пытается после запусков ловить его створки и использовать их снова

Глава компании SpaceX Илон Маск показал, как со стороны выглядит ловля в надводную сеть створки головного обтекателя только что использованной космической ракеты Falcon 9. Ролик с наложенной музыкой он показал у себя в Twitter.

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Вчера, после старта ракеты и последующего сброса створок обтекателя на высоте около 104 км, обе свободно падали на Землю, затем выпустили парашюты. Одну из них удалось поймать до того, как она коснется воды, вторую пришлось вытаскивать из океана, что потенциально портит эту деталь.

"Алоха, добро пожаловать назад из космоса", - подписал видео бизнесмен, входящий в топ-4 богатейших людей планеты.

Смотрите видео: Ступень ракеты промахнулась мимо площадки в океане

Маск уточнил в комментарии, что управление парашютом и - на финальных стадиях - движением корабля согласовано и контролируются автоматикой.

Смотрите видео:  Обгоревшая ступень ракеты SpaceX приплыла в порт Канаверал

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Теги: Илон Маск, spacex, falcon 9, космос, сеть, обтекатель, створка
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