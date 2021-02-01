Американский блоггер Коди Детвилер провел эксперимент: он переставил колеса с автомобиля Dodge Challenger на алюминиевые колеса от конной повозки. Видео опубликовано на YouTube-канале WhistlinDiese.

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Не смотря на достаточно хрупкий вид, алюминивые колеса смогли выдержать вес американского масл-кара, оснащенного мотором с мощностью 717 лошадиных сил.

Авторы видео совершили поездку по городу, а также заехали в супермаркет и к официальному дилеру Dodge.

Помимо этого, они также попробовали сделать "дрифт" или же истирание "покрышек" - шины машины достаточно быстро разрушились, а сами колеса остались целыми. Помимо этого, они глубоко прорезали дорожное полотно, а сам автомобиль буквально "зарылся" в асфальт.

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Станислав Стороженко

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