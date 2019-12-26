Кольцо огня. На Земле увидели необычное солнечное затмение: видео

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Ширина тени на поверхности Земли была чуть меньше 120 км. Максимум затмения отмечался в 07:17 утра по киевскому времени.

Сегодня, 26 декабря, произошло последнее солнечное затмение десятилетия, при этом оно было особенным - в какой-то момент Луна так закрыла Солнце, что вокруг, по каемке, образовалось "огненное кольцо".

Явление могли наблюдать в Азии, Австралии, Африке: смотрите GIF-картинку с картой, где и как его было видно.

Смотрите фото: Полное солнечное затмение: как прошло космическое шоу

Максимальная фаза (220 секунд) хорошо просматривалась на Аравийском полуострове, в Индии и Индонезии.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда видимый диаметр Луны (проходящей в космосе между нашей планетой и светилом) меньше солнечного и блокирует большую часть солнечного света. Следующее полное солнечное затмение будет почти через год - 14 декабря 2020-го.

  • Тем временем сотрудники ESO при помощи Очень Большого Телескопа сделали сверхподробный снимок центра Млечного Пути: посмотрите фото и видео.

Видео: OdishaTV, Nur Hossain khan

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Теги: Луна, космос, затмение
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