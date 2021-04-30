Американская компания Blue Origin продает первое место на космическом корабле New Shepard. Рекламный ролик размещен на YouTube-канале компании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Время пришло. Вы можете купить самое первое место на New Shepard. Чтобы узнать как, зарегистрируйтесь на www.blueorigin.com. Детали станут известны 5 мая", – сообщает компания.

При регистрации сайт Blue Origin сообщает, что 5 мая пришлет информацию на электронную почту.

СПРАВКА. New Shepard – система для коммерческих суборбитальных полетов с двигателем BE-3PM на топливной паре LO/LH (тяга 489 кН). Состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты и пассажирской капсулы на 15 м3. Сделанные из нескольких слоев прочной прозрачной пленки, иллюминаторы пропускают 92% видимого света. New Shepard автономна и не управляется пилотами/инженерами с земли. Для запуска достаточно 26 человек. Разработка начата в 2006-м. Для космодрома компания Джеффа Безоса купила 770 км2 земли в Техасе. С пассажиров будут брать по $200-300 тысяч. Подробнее здесь.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.