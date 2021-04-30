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Компания миллиардера Безоса продает первый билет на полет в космос видео

30.04.2021, 13:35
New Shepard (фото - пресс-служба Blue Origin)
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Американская компания Blue Origin продает первое место на космическом корабле New Shepard. Рекламный ролик размещен на YouTube-канале компании.

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"Время пришло. Вы можете купить самое первое место на New Shepard. Чтобы узнать как, зарегистрируйтесь на www.blueorigin.com. Детали станут известны 5 мая", – сообщает компания.

При регистрации сайт Blue Origin сообщает, что 5 мая пришлет информацию на электронную почту.

СПРАВКА. New Shepard – система для коммерческих суборбитальных полетов с двигателем BE-3PM на топливной паре LO/LH (тяга 489 кН). Состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты и пассажирской капсулы на 15 м3. Сделанные из нескольких слоев прочной прозрачной пленки, иллюминаторы пропускают 92% видимого света. New Shepard автономна и не управляется пилотами/инженерами с земли. Для запуска достаточно 26 человек. Разработка начата в 2006-м. Для космодрома компания Джеффа Безоса купила 770 км2 земли в Техасе. С пассажиров будут брать по $200-300 тысяч. Подробнее здесь.

Денис Юдин
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