Грузовое судно врезалось в набережную Стамбула - видео

Контейнеровоз Songa Irıdıum под флагом Либерии, следовавший из Одессы, врезался в набережную Стамбула. Об этом сообщает местное издание Haberler.

191-метровое судно около 12:00 въехало в набережную в районе кладбища у крепости Румели Хисары на берегу Босфора. Прчина происшествия неизвестна, никто из 19 членов экипажа не пострадал. К месту были отправлены спасательные катера и буксиры, которые транспортировали контейнеровоз к фарватеру. Во время происшествия движение по Босфору было приостановлено.

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