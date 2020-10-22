Конвейер. SpaceX за 16 дней запускает уже третью пачку интернет-спутников – трансляция

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Очередные 60 спутников выведут на орбиту с параметрами 220×380 км; после проверки работоспособности их поднимут до высоты 550 км с наклонением 53°

На сегодня, 22 октября в 19:14 по киевскому времени, SpaceX с рекордно коротким промежутком после прошлой миссии Starlink (четыре с небольшим дня) планирует выведение в космос 15-й партии спутников для глобального интернет-проекта. Старт состоится с площадки SLC-40 базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

Запасное окно для запуска — 23 октября в 18:53 по Киеву.

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Маршевая ступень ракеты B1060 до этого летала дважды: 30 июня 2020-го она вывела GPS-спутник Matthew Henson, а 3 сентября – аппараты миссии Starlink-12 (январь-2020). Спустя примерно 8,5 минут после старта она должна мягко опуститься на дрон-платформу Just Read The Instructions в Атлантическом океане. Это все покажут в прямом эфире.

Неизвестно, будут ли морские корабли SpaceX ловить падающие из космоса створки головного обтекателя. Во время прошлого запуска одна надводная сеть поймала половинку, но порвалась.

Те 260-килограммовые спутники, что не пройдут тесты, сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели аппарата вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сам сойдет с орбиты. Все "старлинки" запускаются с козырьками от солнца, чтобы не бликовали и не мешали астрономам на Земле. О них можно почитать здесь.

СПРАВКАStarlink – проект американского бизнесмена Илона Маска по покрытию Земли скоростным интернетом за счет сети околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов. Пока выведено 835 штук. Компания оценивает затраты на уровне не менее $10 млрд.

Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете почитать здесь.

В Starlink сообщили, что в 2021 года по пилотной программе обеспечат спутниковой сетью до 45 семей в округе Эктор, штат Техас, чтобы школьники и студенты из этой сельской общины имели скоростной интернет. Позднее число домохозяйств в сети удвоят.

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Теги: Илон Маск, Starlink, спутник, spacex, falcon 9, интернет, космос, запуск, ракета
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