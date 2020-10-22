Конвейер. SpaceX за 16 дней запускает уже третью пачку интернет-спутников – трансляция

На сегодня, 22 октября в 19:14 по киевскому времени, SpaceX с рекордно коротким промежутком после прошлой миссии Starlink (четыре с небольшим дня) планирует выведение в космос 15-й партии спутников для глобального интернет-проекта. Старт состоится с площадки SLC-40 базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

Запасное окно для запуска — 23 октября в 18:53 по Киеву.

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Маршевая ступень ракеты B1060 до этого летала дважды: 30 июня 2020-го она вывела GPS-спутник Matthew Henson, а 3 сентября – аппараты миссии Starlink-12 (январь-2020). Спустя примерно 8,5 минут после старта она должна мягко опуститься на дрон-платформу Just Read The Instructions в Атлантическом океане. Это все покажут в прямом эфире.

Неизвестно, будут ли морские корабли SpaceX ловить падающие из космоса створки головного обтекателя. Во время прошлого запуска одна надводная сеть поймала половинку, но порвалась.

Те 260-килограммовые спутники, что не пройдут тесты, сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели аппарата вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сам сойдет с орбиты. Все "старлинки" запускаются с козырьками от солнца, чтобы не бликовали и не мешали астрономам на Земле. О них можно почитать здесь.

Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете почитать здесь.

В Starlink сообщили, что в 2021 года по пилотной программе обеспечат спутниковой сетью до 45 семей в округе Эктор, штат Техас, чтобы школьники и студенты из этой сельской общины имели скоростной интернет. Позднее число домохозяйств в сети удвоят.