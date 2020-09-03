SpaceX наращивает темп по интернет-проекту: трансляция запуска в космос 60 спутников

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Общие количество запущенных "старлинков" достигло 655. Тестовые и часть не прошедших проверку постепенно сводятся с орбиты, чтобы сгореть в атмосфере

Сегодня в 15:46 по Киеву (08:46 в точке запуска) на ракете Falcon 9 от SpaceX будет выведена в космос 12-я партия спутников для глобального интернет-проекта Starlink. Старт примерно с 15-тонным грузом состоится с площадки SLC-39А базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

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ПОЛЕТ. Маршевая ступень ракеты B1060 до этого летала один раз: 30 июня она вывела на орбиту GPS-спутник GPS III SV03 Columbus. Спустя примерно 8,5 минут после старта она должна мягко опуститься на дрон-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане – все еще уникальную для космонавтики процедуру покажут в прямом эфире. Это будет вот так, только на барже в океане:

Два морских корабля SpaceX – Go Ms. Tree и Go Ms. Chief – пытаются поймать обе падающие с высоты линии Кармана створки головного обтекателя в надводные сети.

СПУТНИКИ. 260-килограммовые аппараты Starlink выведут на опорную орбиту с параметрами 220×380 км; после проверки работоспособности их поднимут до высоты 550 км с наклонением 53°. Те, что не пройдут тесты, сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сам сойдет с орбиты. Все "старлинки" с некоторых пор запускаются с козырьками от солнца, чтобы не бликовали и не мешали астрономам на Земле. Все о них можно почитать здесь.

СПРАВКАStarlink — проект американского бизнесмена Илона Маска по покрытию Земли скоростным интернетом за счет сети околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов. Компания оценивает затраты на уровне не менее $10 млрд. Первые услуги планируется начать предоставлять уже в 2020-м на юге Северной Америки. Сначала ученые подняли тревогу: рой Starlink может уничтожить наземную астрономию, но Маск пытается их успокоить постоянной модернизацией аппаратов и методов их размещения в космосе. 

РАКЕТА. Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй — один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете можно почитать здесь.

Смотрите фото: Такого с Земли никогда не увидите. Появилось 85-мегапиксельное изображение Луны

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Теги: Илон Маск, Starlink, спутник, spacex, falcon 9, интернет, космос, запуск, ракета
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